Трамп рассмотрит смягчение приговора рэперу Diddy

По данным источника TMZ, президент колеблется в вопросе смягчения приговора, а некоторые сотрудники Белого дома призывают его не делать этого. Тем не менее сообщается, что Трамп поступит так, как решит сам.

В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжелым статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.