Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Посол Австралии в США Кевин Радд, известный своей прежней критикой в адрес президента США Дональда Трампа, извинился перед ним за свои слова после напряженной сцены во время встречи в Белом доме, Трамп извинения принял, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
Ранее Радд, неоднократно критиковавший Трампа, удалил негативные комментарии из соцсети X после того, как Трамп объявил о победе на президентских выборах. В публикациях австралийский посол называл Трамп "предателем Запада" и "наиболее разрушительным президентом в истории" США. По словам Радда, он удалил комментарии, чтобы его высказывания не были интерпретированы как официальная позиция Австралии по отношению к Трампу.
В понедельник в Белом доме Трамп вступил в перепалку Раддом во время многолюдной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Трамп спросил, работает ли Радд до сих пор на своем посту, и заявил, что "он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится". Вслед за этим в зале раздался смех.
"Спустя полчаса... было слышно, как Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал "деревенским идиотом" четыре года назад", - пишет издание.
По словам австралийских источников издания, Трамп сказал Радду, что "все прощено".
