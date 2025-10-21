Рейтинг@Mail.ru
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
04:45 21.10.2025
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 21.10.2025
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ
Посол Австралии в США Кевин Радд, известный своей прежней критикой в адрес президента США Дональда Трампа, извинился перед ним за свои слова после напряженной... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
австралия
сша
дональд трамп
кевин радд
энтони альбанезе
австралия
сша
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, австралия, сша, дональд трамп, кевин радд, энтони альбанезе
В мире, Австралия, США, Дональд Трамп, Кевин Радд, Энтони Альбанезе
Посол Австралии в США извинился перед Трампом, пишут СМИ

Guardian: австралийский посол извинился перед Трампом за критику

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Посол Австралии в США Кевин Радд, известный своей прежней критикой в адрес президента США Дональда Трампа, извинился перед ним за свои слова после напряженной сцены во время встречи в Белом доме, Трамп извинения принял, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.
Ранее Радд, неоднократно критиковавший Трампа, удалил негативные комментарии из соцсети X после того, как Трамп объявил о победе на президентских выборах. В публикациях австралийский посол называл Трамп "предателем Запада" и "наиболее разрушительным президентом в истории" США. По словам Радда, он удалил комментарии, чтобы его высказывания не были интерпретированы как официальная позиция Австралии по отношению к Трампу.
Трамп заявил о готовности подписать соглашение с Австралией по минералам
В понедельник в Белом доме Трамп вступил в перепалку Раддом во время многолюдной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Трамп спросил, работает ли Радд до сих пор на своем посту, и заявил, что "он ему тоже не нравится и, вероятно, никогда не понравится". Вслед за этим в зале раздался смех.
"Спустя полчаса... было слышно, как Радд извинился перед президентом, наклонившись через стол, чтобы принести слова сожаления человеку, которого он назвал "деревенским идиотом" четыре года назад", - пишет издание.
По словам австралийских источников издания, Трамп сказал Радду, что "все прощено".
Премьер Австралии поддержал Трампа, забывшего, что значит AUKUS
В миреАвстралияСШАДональд ТрампКевин РаддЭнтони Альбанезе
 
 
