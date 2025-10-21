Трамп надеется, что шатдаун в США скоро завершится

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду, что шатдаун в стране будет в скором времени завершен с помощью дополнительных голосов демократов в поддержку резолюции республиканцев о продолжении работы правительства.
В понедельник глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончиться на этой неделе.
"Мы надеемся, что демократы станут менее невменяемыми, и что мы довольно скоро получим голоса", - сказал Трамп в Белом доме.
Американский лидер добавил, что его политические оппоненты начинают чувствовать необходимость "сделать правильное для страны".
"Они это сделают", - заключил Трамп.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Хассет 5 октября отметил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Трамп рассказал, какую ошибку совершили демократы, допустив шатдаун
18 октября, 16:54