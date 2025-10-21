Рейтинг@Mail.ru
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков" - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 21.10.2025 (обновлено: 10:15 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/tomagavki-2049531934.html
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков" - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал комментировать вопрос о том, обсуждали ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:14:00+03:00
2025-10-21T10:15:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
сергей рябков
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:114:2305:1410_1920x0_80_0_0_d25e1103bc06bdc1cab278742456a15e.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048738209.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047085850_0:0:2045:1534_1920x0_80_0_0_a27dfaa458ccf6854b996e57a4a24e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, сергей рябков, марко рубио
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Сергей Рябков, Марко Рубио
Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"

Рябков назвал обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков" конфиденциальным сюжетом

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins IIIЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал комментировать вопрос о том, обсуждали ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk для Украины.
"Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще, суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос затрагивали ли в телефонном разговоре накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио тему поставок Украине ракет Tomahawk.
Рябков отметил, что также не готов комментировать вопрос о том, информировали ли США Россию об итогах переговоров президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Все это относится к разряду конфиденциальных сюжетов, которые не подлежат обсуждению в публичной плоскости", - заключил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин предложил Трампу зарыть "Томагавки" в Будапеште
16 октября, 22:55
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровСергей РябковМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала