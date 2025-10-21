Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал комментировать вопрос о том, обсуждали ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk для Украины.
"Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Вообще, суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство. Не могу никак вам прокомментировать содержание вчерашнего разговора", - сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос затрагивали ли в телефонном разговоре накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио тему поставок Украине ракет Tomahawk.
Рябков отметил, что также не готов комментировать вопрос о том, информировали ли США Россию об итогах переговоров президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Все это относится к разряду конфиденциальных сюжетов, которые не подлежат обсуждению в публичной плоскости", - заключил Рябков.
