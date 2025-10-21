Рябков не стал комментировать обсуждение Лавровым и Рубио "Томагавков"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал комментировать вопрос о том, обсуждали ли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио вопрос поставок Соединенными Штатами ракет Tomahawk для Украины.