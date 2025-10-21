В работе Telegram вновь произошел сбой

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Жители южных регионов России снова жалуются на сбои в работе Telegram, следует из данных портала СБОЙ.РФ.
По информации ресурса, за последние 6 часов больше всего жалоб зафиксировано в Краснодарском крае (44 процента), Ростовской области (21 процент) и в Ставропольском крае (12 процентов). За сегодняшний день общее количество составило 3859 жалоб.
Ранее днем в этих регионах наблюдался массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская). Согласно наблюдениям корреспондентов РИА Новости, в Ростове-на-Дону мессенджеры перестали работать даже при проводном интернете и при подключенном VPN, в Краснодарском крае - с большими перебоями. При этом мобильный интернет работал в зависимости от оператора связи. В Махачкале и Пятигорске приложением можно было пользоваться с включенным VPN.