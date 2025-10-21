https://ria.ru/20251021/telegram-2049598254.html
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России
Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России, в Ростове-на-Дону - даже при проводном интернете, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
