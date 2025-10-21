Рейтинг@Mail.ru
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 21.10.2025 (обновлено: 15:10 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/telegram-2049598254.html
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России - РИА Новости, 21.10.2025
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России
Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России, в Ростове-на-Дону - даже при проводном интернете, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:09:00+03:00
2025-10-21T15:10:00+03:00
технологии
ростов-на-дону
краснодарский край
махачкала
telegram
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_02f5dabc9f9e75c120ea2b253756dbba.jpg
https://ria.ru/20251021/moshenniki-2049509265.html
ростов-на-дону
краснодарский край
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/71/1495067145_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_52281e774196fd72d5d08c38b14cb927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ростов-на-дону, краснодарский край, махачкала, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Махачкала, Telegram, WhatsApp Inc.
Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России

Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ/КРАСНОДАР/СОЧИ/МАХАЧКАЛА/ПЯТИГОРСК/СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Мессенджеры Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России, в Ростове-на-Дону - даже при проводном интернете, передают корреспонденты РИА Новости.
Сбой произошел во вторник днем. Согласно наблюдениям корреспондентов агентства, в Ростове-на-Дону мессенджеры перестали работать даже при проводном интернете, в Краснодарском крае - с большими перебоями. При этом мобильный интернет работает в зависимости от оператора связи.
В Ростове-на-Дону подключение VPN на прекратившие работать Telegram и WhatsApp никак не повлияло. При этом корреспонденты РИА Новости в Махачкале и Пятигорске сообщают, что с подключенным VPN все работает, а без него - нет.
Мессенджеры в Крыму продолжают работать стабильно, без сбоев.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
Вчера, 05:41
 
ТехнологииРостов-на-ДонуКраснодарский крайМахачкалаTelegramWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала