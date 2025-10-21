"Производительность 360": как бережливые технологии повышают эффективность

Седьмой федеральный форум "Производительность 360" пройдет в Москве 6-7 ноября. Это ключевая площадка для диалога бизнеса, власти и социальных учреждений о повышении эффективности. В этом году особое внимание будет уделено внедрению бережливых технологий и цифровых решений в социальную сферу. Форум проходит по федеральному проекту "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" . Подробнее о том, что ждет участников, и каких результатов уже достигли отечественные компании-участники нацпроекта, – в материале РИА Новости.

От завода до больницы

« "Производительность — наш главный фокус. Бережливые технологии помогают повышать эффективность и тем самым способствуют адаптации экономики к нарастающему темпу изменений. Важен новый этап проекта — внедрение инструментов бережливого управления в социальной сфере. Универсальные инструменты работают везде — от завода до больницы. Наша задача — чтобы каждая отрасль могла найти готовые решения для быстрого результата", — отметил заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев в преддверии форума.

Мероприятие пройдет в павильоне №57 "Россия – Моя история" на ВДНХ при поддержке Минэкономразвития РФ и Федерального центра компетенций (ФЦК). В программе – более 20 панельных сессий, мастер-классов и деловых игр.

"В этом году тематика форума серьезно расширится: она охватит не только вопросы использования принципов бережливого производства, но и самый широкий инструментарий повышения производительности труда: современные управленческие методики, роботизацию и автоматизацию, внедрение ИИ-технологий и другие. Особый акцент сделаем на трансфере лучших практик из реального сектора в социальную сферу", — рассказал генеральный директор ФЦК Максим Папушенко.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак отметил, что на протяжении семи лет форум остается ведущей площадкой, где рождаются практические решения для повышения производительности.

В этом году его участники обсудят роль производительности труда в трансформации экономики, изменения структуры потребления, рынков труда и технологического развития на примере таких отраслей, как машиностроение, сельское хозяйство, строительство, туризм и транспорт.

В экспозиции гостей ждут промышленные и антропоморфные роботы, презентации ИИ-инструментов и студенческих разработок. Участие в форуме — бесплатное, по предварительной регистрации.

Бережливые технологии для роста

Среди участников федерального проекта "Производительность труда", который стал частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" – ООО "Гермес-Липецк". Предприятие производит высококачественные водогрейные, паровые котлы на перегретой воде, а также атмосферные деаэраторы. Компания реализует масштабный инвестпроект стоимостью около 550 миллионов рублей по расширению производственных площадей на 50% и обновлению оборудования. Это позволит почти удвоить выпуск котлов — до 1 тысячи единиц в год, а также создать около 25 новых рабочих мест.

Руководство завода прошло обучение в Федеральном центре компетенций и вместе с экспертами искало точки роста на каждом этапе производства. Начали с реорганизации рабочих мест сотрудников, далее изменили расположение оборудования в цеху, упорядочили хранение инструментов.

"В прошлом году у нас была выручка около 900 миллионов, а в этом году мы ожидаем 1,2 миллиарда рублей. В том году мы делали 480 единиц продукции, а в этом замахнулись на цифру 660 единиц. При этом работа ведется в том же коллективе, не меняя численность персонала. Только оптимизируя и повышая эффективность производственного процесса, мы улучшаем результаты", – рассказал РИА Новости генеральный директор ООО "Гермес-Липецк" Денис Мартиянцев.

Этого удалось достичь благодаря участию в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Опыт по внедрению бережливых технологий уже перенесли на второй завод промышленной группы "Гермес" в Екатеринбурге.

Стратегический перезапуск и рост прибыли

Консервный завод "Владкон" из Владимирской области увеличил прибыль после внедрения бережливого производства. Завод сократил время полного производственного цикла в полтора раза: с 45 до 30 дней — для натуральных консервов и с 8 до 3 дней — для тушенки из тунца. Производительность на одного сотрудника выросла на 57%. Руководство компании оценивает экономический эффект от внедрения бережливых технологий более чем в 150 миллионов рублей.

"Синхронизация работы оборудования исключила его простои, благодаря чему доступное рабочее время увеличилось на два часа в смену, а уровень исправимого брака снизился в несколько раз. Дополнительно удалось высвободить несколько сотрудников, которых перераспределили на другие участки", – пояснил РИА Новости заместитель гендиректора ФЦК по операционной эффективности Алексей Байшев.

Кроме того, внедрение новой конструкции линий позволило исключить попадание неразделанной рыбы в лотки и повысить эффективность работы раздельщиков рыбы на 10%. Также совместно с ФЦК была проработана маркетинговая стратегия и запущена новая продуктовая линейка из 3 наименований (каши с тунцом). Так, сотрудничество с ФЦК стало для компании "Владкон" не просто инструментом повышения эффективности, а точкой перезапуска.

"Мы искали возможности повышения прибыльности, и инструменты эффективных продаж и маркетинга помогли нам определить свободную рыночную нишу и перезапустить линейку продуктов", — рассказал РИА Новости начальник производства компании "Владкон" Роман Князев.

Передача знаний для эффективности

Завод "Лемакс" в Ростовской области – производитель газовых котлов и радиаторов. Благодаря применению бережливых инструментов компания увеличила время работы оборудования до 16 часов в сутки, что позволило нарастить выпуск радиаторов отопления на 10% – до 1,2 тысячи штук в смену.

Предприятие присоединилось к федеральному проекту "Производительность труда" из-за необходимости сбалансировать работу производственных участков.

"Штамповать, красить и упаковывать мы могли больше: штампо-прессовый участок у нас загружен где-то на 60%, а линия покраски – на 85%, а вот линия сварки была "узким горлышком", и именно с помощью экспертов ФЦК мы планировали его расшить", – отметил в беседе с РИА Новости директор по качеству компании "Лемакс" Алексей Тарасеев.

По его словам, внедрение бережливых технологий подготовило почву для расширения производства: на предприятии уже работает две автоматические линии, сейчас введена в опытную эксплуатацию третья линия, а планах – четвертая. При этом на новых участках сразу начали внедрять принципы бережливого производства и применять все наработки ФЦК.

"С помощью разработанных инструкций, подробного описания рабочих операций и визуализации мы быстрее и легче вводим новичков в курс дела", – добавил собеседник агентства, отметив ценность передачи знаний.

Жизненно важное производство

Компания "Провита", которая занимается изготовлением медоборудования, также увеличила объемы производства на 62%, внедрив бережливые технологии. Толчком стала пандемия Covid-19, когда российские больницы столкнулись с критическим дефицитом кислорода. Это потребовало срочного увеличения объема выпуска медицинских концентраторов кислорода.

Эксперты ФЦК помогли компании увеличить объем производства станций медицинских концентраторов кислорода "Провита 580" в контейнерном исполнении, предназначенных для генерации газообразного кислорода из воздуха. Эти установки востребованы в пульмонологии, аллергологии, иммунологии, спортивной и общей медицине. В результате компания отметила значительный рост эффективности, сокращение времени производственных процессов и увеличение объемов выпускаемой продукции.