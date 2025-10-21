В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Дело по статье об осквернении символов воинской славы возбуждено в Татарстане после видео, на котором подростков в Набережных Челнах стошнило на арки с георгиевскими лентами, сообщает следственное управление СК РФ по республике.