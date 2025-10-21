https://ria.ru/20251021/tatarstan-2049564363.html
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы - РИА Новости, 21.10.2025
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
Дело по статье об осквернении символов воинской славы возбуждено в Татарстане после видео, на котором подростков в Набережных Челнах стошнило на арки с... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:03:00+03:00
2025-10-21T13:03:00+03:00
2025-10-21T13:03:00+03:00
происшествия
набережные челны
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049563596_0:0:1463:823_1920x0_80_0_0_746db9eaa670e7944da14e707bc57b40.jpg
https://ria.ru/20250525/lenta-2018932751.html
набережные челны
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049563596_0:0:1097:823_1920x0_80_0_0_876fdac6750b4d136b31cd806dd292bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
На подростков в Татарстане завели дело об осквернении символов воинской славы