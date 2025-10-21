Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
13:03 21.10.2025
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы
Дело по статье об осквернении символов воинской славы возбуждено в Татарстане после видео, на котором подростков в Набережных Челнах стошнило на арки с...
происшествия
набережные челны
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, набережные челны, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Набережные Челны, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане завели дело после видео с осквернением символов воинской славы

На подростков в Татарстане завели дело об осквернении символов воинской славы

Девушка возле арок с георгиевскими лентами в городе Набережные Челны. Кадр видео из соцсетей
Девушка возле арок с георгиевскими лентами в городе Набережные Челны. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Девушка возле арок с георгиевскими лентами в городе Набережные Челны. Кадр видео из соцсетей
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Дело по статье об осквернении символов воинской славы возбуждено в Татарстане после видео, на котором подростков в Набережных Челнах стошнило на арки с георгиевскими лентами, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором подростки во время онлайн-трансляции оскверняют георгиевские ленты на арках возле здания городской администрации Набережных Челнов - девушка намеренно вызвала рвоту, и ее стошнило прямо на арки.
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлено сообщение, согласно которому в городе подростки осквернили символ воинской славы России. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье "осквернение символов воинской славы России", - говорится в сообщении.
По информации МВД по Татарстану, полицейские устанавливают участников провокационного контента.
ПроисшествияНабережные ЧелныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
