Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 21.10.2025 (обновлено: 09:47 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/tatarstan-2049528143.html
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта - РИА Новости, 21.10.2025
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта
Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог оборудования на железной дороге, сообщает Центральное РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:41:00+03:00
2025-10-21T09:47:00+03:00
происшествия
россия
бугульма
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250513/prigovor-2016695919.html
россия
бугульма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, бугульма, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Бугульма, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта

В Татарстане трех подростков обвинили в поджоге оборудования на железной дороге

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог оборудования на железной дороге, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«
"Следователями Центрального МСУТ СК России трем несовершеннолетним жителям региона предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые, действуя по заказу иностранных спецслужб, за денежное вознаграждение в августе 2025 года на участке железной дороги вблизи Бугульмы, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования, обеспечивающего движение поездов.
Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ сразу после совершения преступления. Обещанных 24 тысяч рублей они не получили. В отношении всех трех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователями проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.
Как уточняет МВД по Татарстану, обвиняемые - двое 16-летних учащихся лениногорских колледжей и 15-летний десятиклассник одной из средних школ города. Все трое состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и в "красной зоне" внутришкольного учета. Задержанные признали свою вину в поджоге железнодорожного оборудования.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Петербурге вынесли приговор двум подросткам за поджог локомотива
13 мая, 15:32
 
ПроисшествияРоссияБугульмаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала