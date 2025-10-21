В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта

КАЗАНЬ, 21 окт – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в совершении теракта трем несовершеннолетним жителям Татарстана за поджог оборудования на железной дороге, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

« "Следователями Центрального МСУТ СК России трем несовершеннолетним жителям региона предъявлены обвинения по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые, действуя по заказу иностранных спецслужб, за денежное вознаграждение в августе 2025 года на участке железной дороги вблизи Бугульмы , используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования, обеспечивающего движение поездов.

Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ сразу после совершения преступления. Обещанных 24 тысяч рублей они не получили. В отношении всех трех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Проведены обыски, допросы, назначен ряд экспертиз. Уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.