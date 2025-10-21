В Екатеринбурге арестовали таксиста, выстрелившего в клиента

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Екатеринбургский таксист, выстреливший из пистолета в клиента, которого отказался везти, арестован на 2 месяца, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры свердловского региона.

"Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 18 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении .

Ранее в местных СМИ сообщали, что таксист стрелял из травматического оружия в целях самообороны, так как клиент якобы был пьян, первым начал конфликт и вместе с выбежавшими ему на помощь родственниками напал на таксиста, когда тот отказался его везти.