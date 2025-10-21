Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики

"Драпатый очень хорошо помнит, как Сырский препятствовал проведению реформы Сухопутных войск и целенаправленно накладывал вето на все его решения. Сырский завязал все ключевые функции, в том числе кадровые, на себя и свое окружение, сделав высокую должность Драпатого формальной", - отметил представитель силовых структур