21.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/syrskij-2049707148.html
Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики
Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики - РИА Новости, 21.10.2025
Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики
Главком ВСУ Александр Сырский будет всячески мешать новому командующему группировки Объединенных сил ВСУ генералу Михаилу Драпатому, опасаясь за свою карьеру,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T21:16:00+03:00
2025-10-21T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
запорожье
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
харьковская область
запорожье
украина
РИА Новости
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
РИА Новости
РИА Новости
харьковская область, запорожье, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Запорожье, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики

Успех Драпатого на новом посту положит конец карьере главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский будет всячески мешать новому командующему группировки Объединенных сил ВСУ генералу Михаилу Драпатому, опасаясь за свою карьеру, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Все лояльные главкому генералы и лично Сырский будут всячески мешать Драпатому, как это было во время его нахождения в должности главкома Сухопутных войск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, успех Драпатого на новом посту не в интересах Сырского, так как это "положит конец его карьере в должности главкома ВСУ, а впоследствии может еще и закончиться военным трибуналом".
"Драпатый очень хорошо помнит, как Сырский препятствовал проведению реформы Сухопутных войск и целенаправленно накладывал вето на все его решения. Сырский завязал все ключевые функции, в том числе кадровые, на себя и свое окружение, сделав высокую должность Драпатого формальной", - отметил представитель силовых структур
Ранее украинские СМИ сообщали, что главком ВСУ Александр Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.
Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Запорожье, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Лента новостей
