Сырский будет всячески мешать Драпатому, считают российские силовики

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский будет всячески мешать новому командующему группировки Объединенных сил ВСУ генералу Михаилу Драпатому, опасаясь за свою карьеру, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Все лояльные главкому генералы и лично Сырский будут всячески мешать Драпатому, как это было во время его нахождения в должности главкома Сухопутных войск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, успех Драпатого на новом посту не в интересах Сырского, так как это "положит конец его карьере в должности главкома ВСУ, а впоследствии может еще и закончиться военным трибуналом".
"Драпатый очень хорошо помнит, как Сырский препятствовал проведению реформы Сухопутных войск и целенаправленно накладывал вето на все его решения. Сырский завязал все ключевые функции, в том числе кадровые, на себя и свое окружение, сделав высокую должность Драпатого формальной", - отметил представитель силовых структур
Ранее украинские СМИ сообщали, что главком ВСУ Александр Сырский ликвидировал оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" (прежнее название "Хортица"), которая отвечала за значительную часть фронта от Запорожья до Харьковской области, а ее командующего Драпатого отправил на понижение в Харьковскую область, сократив зону его ответственности примерно вдвое.
Драпатый, который ранее руководил сухопутными войсками Украины, в очень резкой форме критиковал систему управления ВСУ. В частности, он говорил о круговой поруке и безнаказанности за массовую гибель военнослужащих.
