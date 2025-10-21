Рейтинг@Mail.ru
"Они знали". В США раскрыли правду о начале СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 21.10.2025 (обновлено: 23:06 21.10.2025)
"Они знали". В США раскрыли правду о начале СВО
"Они знали". В США раскрыли правду о начале СВО
Западные страны еще до начала украинского конфликта прекрасно понимали, что Киеву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер...
"Они знали". В США раскрыли правду о начале СВО

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Западные страны еще до начала украинского конфликта прекрасно понимали, что Киеву в нем не выстоять, заявил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The Duran.
"Мы все в курсе, что еще до начала войны Запад знал, что, если эта война начнется, Украине придет конец. Она почти наверняка будет уничтожена", — сказал он.
Аналитик отметил, что этот факт объясняет, почему Западу "нет дела до Украины", и что его целью является "затянуть конфликт как можно на дольше" для ослабления России.
В сентябре Владимир Путин отмечал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают имеющиеся рубежи, затыкая дыры в зоне боевых действий наиболее боеспособными подразделениями.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла серьезные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
