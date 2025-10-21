https://ria.ru/20251021/svo-2049557122.html
Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям ВСУ в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военных в зоне действий "Запада"