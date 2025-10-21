Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 21.10.2025 (обновлено: 05:12 21.10.2025)
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
В битве за Красноармейск Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери, но тем не менее проигрывают ее, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
Боуз: ВСУ вот-вот проиграют сражение за Красноармейск

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В битве за Красноармейск Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери, но тем не менее проигрывают ее, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Битва за критически важный город Красноармейск приближается к своему апогею ", — написал журналист.
При этом он почеркнул, что несмотря на все усилия украинских войск удержать этот важный логистический узел и огромные потери, они вот-вот проиграют еще одно крупное сражение.
Красноармейск — один из важнейших логистических узлов ВСУ в Донецкой Народной Республике и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Город находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
По сообщению главы ДНР Дениса Пушилина, за прошедшую неделю российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
