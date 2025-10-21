https://ria.ru/20251021/svo-2049504796.html
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
В битве за Красноармейск Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери, но тем не менее проигрывают ее, сообщил в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:36:00+03:00
2025-10-21T04:36:00+03:00
2025-10-21T05:12:00+03:00
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
вооруженные силы украины
денис пушилин
чей боуз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20251020/ukraina-2049262891.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красноармейск
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, красноармейск, донецк, вооруженные силы украины, денис пушилин, чей боуз
Безопасность, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Донецк, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Чей Боуз, Специальная военная операция на Украине
На Западе заявили о новом крупном поражении ВСУ
Боуз: ВСУ вот-вот проиграют сражение за Красноармейск