"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 21.10.2025 (обновлено: 05:13 21.10.2025)
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
Российские войска взломали оборону ВСУ в Красноармейске и вынудили украинцев покинуть позиции, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 21.10.2025
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе

Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1"
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 "Град-1". Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские войска взломали оборону ВСУ в Красноармейске и вынудили украинцев покинуть позиции, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
"Российское наступление на Красноармейск вынудило ВСУ уйти, оставив около 1000 человек для прикрытия отступающих бойцов и наемников "Азова"*. Это произошло после крупных успехов России в городе за последние 24 часа — окончательного краха украинской обороны в Донбассе" — написал он.
Красноармейск — один из важнейших узлов ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка.
Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, за прошедшую неделю российские войска улучшили позиции в городе Родинское на Красноармейском направлении.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
