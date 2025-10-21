https://ria.ru/20251021/svo-2049490914.html
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
Российские войска взломали оборону ВСУ в Красноармейске и вынудили украинцев покинуть позиции, отметил в соцсети Х аналитик Алан Уотсон. РИА Новости, 21.10.2025
красноармейск
донецкая народная республика
россия
Аналитик Уотсон: ВСУ терпят крах в Донбассе