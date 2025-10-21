В Сумах прогремел взрыв

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.