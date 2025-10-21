Рейтинг@Mail.ru
Испания экстрадирует за коррупцию украинца, занимавшего пост замглавы ЮНОПС
22:12 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/sud-2049715270.html
Испания экстрадирует за коррупцию украинца, занимавшего пост замглавы ЮНОПС
Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США бывшего замглавы Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС),... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:12:00+03:00
2025-10-21T22:12:00+03:00
в мире
испания
сша
украина
оон
в мире, испания, сша, украина, оон
В мире, Испания, США, Украина, ООН
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МАДРИД, 21 окт - РИА Новости. Национальная судебная коллегия Испании одобрила экстрадицию в США бывшего замглавы Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС), гражданина Украины Виталия Ваншельбойма, обвиняемого в получении многомиллионных взяток и хищении средств, говорится в распространенном во вторник пресс-релизе судебной власти королевства.
Газета New York Times в декабре 2023 года сообщала, что ООН требует у бывшего заместителя генерального секретаря организации Виталия Ваншельбойма 63,6 миллиона долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. Уточнялось, что у Ваншельбойма гражданство Украины.
"Национальная судебная коллегия Испании согласилась экстрадировать в США бывшего исполнительного директора Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) В.В., которого американские власти разыскивают для суда по обвинению в получении миллионов долларов взяток в обмен на перенаправление 60 миллионов долларов в виде субсидий и необеспеченных кредитов в пользу компаний, связанных с одним предпринимателем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным американского следствия, с сентября 2015 по август 2023 года чиновник, занимая руководящую должность в структуре ООН, поддерживал коррупционные связи с британским предпринимателем Дэвидом Кендриком. В обмен на взятки на миллионы долларов он использовал свое служебное положение для перенаправления более 60 миллионов долларов грантов и займов в пользу компаний, связанных с бизнесменом.
Суд признал, что описанные в обвинительном заключении действия приравниваются в Испании к мошенничеству, присвоению государственных средств, получению взяток и отмыванию капитала.
Кроме того, суд Испании отклонил аргументы защиты о якобы политическом характере запроса США. Защита утверждала, что Ваншельбойм якобы подвергается преследованию из-за своей работы в ООН и публикации книги о "секретных операциях" в странах с конфликтами.
