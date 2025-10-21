Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в гарнизонный военный суд - РИА Новости, 21.10.2025
20:19 21.10.2025 (обновлено: 20:42 21.10.2025)
Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в гарнизонный военный суд
Уголовное дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова поступило в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу,... РИА Новости, 21.10.2025
происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в гарнизонный военный суд

Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в суд для рассмотрения по существу

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова поступило в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, предварительное слушание назначено на 28 октября, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Уголовное дело поступило в суд. Предварительное слушание назначено на 28 октября",- сказал защитник.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Павел Попов (генерал)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
