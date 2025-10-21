Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в гарнизонный военный суд

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова поступило в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, предварительное слушание назначено на 28 октября, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.
"Уголовное дело поступило в суд. Предварительное слушание назначено на 28 октября",- сказал защитник.
Как установило следствие, Попов в 2022 году, уже после начала СВО, как организатор преступной группы поручил построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что сдаются на территории парка в аренду гостям для отдыха. В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка. При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.