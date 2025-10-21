Дело экс-замглавы Минобороны Попова поступило в гарнизонный военный суд

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Уголовное дело обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны РФ Павла Попова поступило в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу, предварительное слушание назначено на 28 октября, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Сагач.