Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
19:45 21.10.2025 (обновлено: 19:46 21.10.2025)
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
Мосгорсуд продлил еще на три месяца арест фигурантам дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на 1,3 миллиарда рублей
происшествия
россия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
происшествия, россия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова

Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова на три месяца

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил еще на три месяца арест фигурантам дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей Бородину и Фомину на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Накануне этот же суд продлил арест самому Иванову до 23 января. Его обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистрой" Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Расследование было завершено в сентябре, сейчас бывший замминистра с адвокатами знакомится с материалами дела, оно насчитывает около 300 томов.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег банка "Интеркоммерц" при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор, однако апелляция оставила его без изменений.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Экс-замминистра по строительству ДНР не давала показаний против Иванова
16 октября, 11:19
16 октября, 11:19
 
Происшествия Россия Тимур Иванов Сергей Бородин Александр Фомин Московский городской суд
 
 
