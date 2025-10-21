https://ria.ru/20251021/sud-2049692268.html
Суд продлил арест фигурантам дела экс-замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил еще на три месяца арест фигурантам дела бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого во взятках на 1,3 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд
продлил срок содержания под стражей Бородину
и Фомину
на три месяца", - сказала собеседница агентства.
Накануне этот же суд продлил арест самому Иванову
до 23 января. Его обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистрой" Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.
Расследование было завершено в сентябре, сейчас бывший замминистра с адвокатами знакомится с материалами дела, оно насчитывает около 300 томов.
Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег банка "Интеркоммерц" при покупке паромов для Керченской переправы. Защита обжаловала приговор, однако апелляция оставила его без изменений.