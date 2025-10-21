Суд рассматривает дело обвиняемого в даче взяток экс-полковнику Захарченко

https://ria.ru/20251021/sud-2049685722.html
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассматривает дело совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича, которого следствие обвиняет в даче взяток...
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788947200_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_3047dd0af17d2bc9fc6dfb8265f96fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассматривает дело совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича, которого следствие обвиняет в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд приступил к рассмотрению дела. Заседания проходят в закрытом режиме", - сказано в материалах. Там уточняется, что ему предъявлено обвинение в даче взятки.
По данным газеты "Коммерсант", слушания проходят заочно, так как обвиняемый скрылся и объявлен в международный розыск.
По версии следствия, экс-полковник Дмитрий Захарченко
около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группе. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Пресненский суд Москвы
в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.
Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.