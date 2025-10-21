Суд рассматривает дело обвиняемого в даче взяток экс-полковнику Захарченко

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассматривает дело совладельца группы компаний "1520" Бориса Ушеровича, которого следствие обвиняет в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд приступил к рассмотрению дела. Заседания проходят в закрытом режиме", - сказано в материалах. Там уточняется, что ему предъявлено обвинение в даче взятки.

По данным газеты "Коммерсант", слушания проходят заочно, так как обвиняемый скрылся и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, экс-полковник Дмитрий Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группе. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.

Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Пресненский суд Москвы в мае 2023 года в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима.