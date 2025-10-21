https://ria.ru/20251021/sud-2049684133.html
Житель Брянской области получил три года колонии за призывы к терроризму
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Житель Брянской области получил три года колонии за публикации в интернете, призывающие к терроризму и вооруженному свержению власти в РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности осужден житель Брянской области
… Указанное лицо находясь в городе Брянске
, умышлено разместило в одной из социальных сетей текстовый комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности путем совершения насильственных действий, направленных на свержение власти в Российской Федерации вооруженным способом", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в июне фигуранта задержали по месту жительства сотрудники УФСБ. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", – отметили в управлении.
Также фигуранта на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-каналов и сайтов, добавили в ведомстве.