Житель Брянской области получил три года колонии за призывы к терроризму - РИА Новости, 21.10.2025
19:02 21.10.2025
Житель Брянской области получил три года колонии за призывы к терроризму
Житель Брянской области получил три года колонии за публикации в интернете, призывающие к терроризму и вооруженному свержению власти в РФ, сообщила пресс-служба РИА Новости, 21.10.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Житель Брянской области получил три года колонии за публикации в интернете, призывающие к терроризму и вооруженному свержению власти в РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
"За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности осужден житель Брянской области… Указанное лицо находясь в городе Брянске, умышлено разместило в одной из социальных сетей текстовый комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности путем совершения насильственных действий, направленных на свержение власти в Российской Федерации вооруженным способом", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в июне фигуранта задержали по месту жительства сотрудники УФСБ. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).
"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", – отметили в управлении.
Также фигуранта на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-каналов и сайтов, добавили в ведомстве.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Живущего за границей гражданина России осудили за призывы к терроризму
28 июля, 06:13
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияБрянск
 
 
