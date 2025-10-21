Житель Брянской области получил три года колонии за призывы к терроризму

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Житель Брянской области получил три года колонии за публикации в интернете, призывающие к терроризму и вооруженному свержению власти в РФ, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"За публичные призывы к осуществлению террористической деятельности осужден житель Брянской области … Указанное лицо находясь в городе Брянске , умышлено разместило в одной из социальных сетей текстовый комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности путем совершения насильственных действий, направленных на свержение власти в Российской Федерации вооруженным способом", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в июне фигуранта задержали по месту жительства сотрудники УФСБ. Второй Западный окружной военный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет).

"Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года с отбыванием в колонии общего режима", – отметили в управлении.