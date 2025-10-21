https://ria.ru/20251021/sud-2049640481.html
Суд продлил арест экс-замглавы московского метрополитена Дощатова
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест бывшего первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 за утверждение качества полушпал для новых линий метро, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Дмитрию Дощатову
", - сказал собеседник агентства.
Дощатов, на тот момент - первый замначальника метрополитена и глава дирекции инфраструктуры, был арестован в октябре 2024 года. По делу проходят также бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский, гендиректор этой компании Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.
Как ранее пояснял РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, следователи установили, что АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий московского метрополитена на общую сумму более 3 миллиардов рублей. Фигуранты договорились заменить оригинальную продукцию производителей ОАО "Мапид" и "СОГО с.п.а" на менее качественную.
Чтобы получить разрешение на строительство новых линий из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Волынский дал взятку первому замглавы московского метрополитена Дмитрию Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4.
После этого фигуранты организовали на территории Белоруссии
изготовление полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и поставляли продукцию под видом оригинальной в АО "Мосинжпроект
". За нее они получили оплату более 2 миллиардов рублей.
Как ранее выяснило РИА Новости из материалов дела, Дощатов признал вину в получении взятки. Вину признали также Волынский и Васильев.