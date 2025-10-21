https://ria.ru/20251021/sud-2049628727.html
Обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл вынесли приговор
Обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл вынесли приговор
Житель Марий Эл, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, осужден к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 21.10.2025
Жителя Марий Эл осудили на пожизненное за убийство женщины и двоих детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Житель Марий Эл, обвиняемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей, осужден к пожизненному лишению свободы, сообщает прокуратура республики.
В квартире в городе Звенигово 25 января обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между ними произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, находившихся в комнате и видевших убийство их матери. От полученных травм все они погибли.
В результате было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство двух или более лиц, включая малолетнего).
"С учетом позиции прокуратуры Республики Марий Эл суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.