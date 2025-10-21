Обвиняемому в убийстве женщины и двух детей в Марий Эл вынесли приговор

В квартире в городе Звенигово 25 января обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее детей с ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сожитель потерпевшей. Как сообщили в региональном СУСК, 21 января между ними произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил ножом женщину, а также 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку, находившихся в комнате и видевших убийство их матери. От полученных травм все они погибли.