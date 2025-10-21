Рейтинг@Mail.ru
16:33 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/sud-2049627091.html
Военный суд вынес приговор участнику смертельного ДТП со скорой в Белгороде
происшествия, белгород, курская область, россия, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Белгород, Курская область, Россия, BMW AG, BMW 1
Военный суд вынес приговор участнику смертельного ДТП со скорой в Белгороде

Военный суд дал 9 лет виновнику смертельного ДТП со скорой в Белгороде

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд назначил 9 лет лишения свободы виновнику ДТП с автомобилем скорой помощи в центре Белгорода, в результате которого погибли две женщины-фельдшеры, сообщила объединённая пресс‑служба судебной системы Курской области.
Согласно материалам дела, 7 февраля 2025 года около 2 часов ночи на пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде водитель BMW X7 Рамазан Гаджимурадов проехал перекресток на красный свет со скоростью более 140 км/ч и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи марки "Газель Next". В результате ДТП погибли два медицинских работника.
По информации пресс‑службы, Гаджимурадов обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. "а" и "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения).
"Курский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Рамазана Гаджимурадова… назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на 3 года. Кроме того, суд взыскал в пользу восьми потерпевших по одному миллиону рублей (каждому) в качестве компенсации морального вреда", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы судов.
Уточняется, что приговор может быть обжалован.
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Вчера, 14:36
 
