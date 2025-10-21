Военный суд вынес приговор участнику смертельного ДТП со скорой в Белгороде

БЕЛГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд назначил 9 лет лишения свободы виновнику ДТП с автомобилем скорой помощи в центре Белгорода, в результате которого погибли две женщины-фельдшеры, сообщила объединённая пресс‑служба судебной системы Курской области.