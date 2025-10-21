Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину

КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининграда, финансировавшего украинские вооруженные формирования и террористическую организацию, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде установлено, что в январе и феврале 2024 года подсудимый осуществил банковские переводы на карты, используемые участниками террористической организации, осознавая, что эти деньги предназначены на финансирование терроризма. Кроме того, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года подсудимый оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины в криптовалюте.
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
14 октября, 09:54
"Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы, из которых первые четыре года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
43-летний калининградец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), статье 275 УК РФ (государственная измена). Отмечается, что денежные средства, направленные иностранному государству, конфискованы в доход РФ.
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
18 октября, 15:37