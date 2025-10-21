Рейтинг@Mail.ru
Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 21.10.2025 (обновлено: 16:07 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/sud-2049618391.html
Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину
Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину - РИА Новости, 21.10.2025
Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину
Суд приговорил жителя Калининграда, финансировавшего украинские вооруженные формирования и террористическую организацию, к 15 годам лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:00:00+03:00
2025-10-21T16:07:00+03:00
происшествия
россия
калининград
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_8fd0869547b0894319597a9fb4545fea.jpg
https://ria.ru/20251014/hodorkovskij-2048114651.html
https://ria.ru/20251018/prigovor-2049097361.html
россия
калининград
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25101/99/251019940_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_c7307a01e0af7da68c3899a5c0e6bac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининград, украина
Происшествия, Россия, Калининград, Украина
Калининградца, обвиняемого в госизмене, осудили за переводы на Украину

Суд приговорил калининградца к 15 годам лишения свободы за финансирование ВСУ

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининграда, финансировавшего украинские вооруженные формирования и террористическую организацию, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В суде установлено, что в январе и феврале 2024 года подсудимый осуществил банковские переводы на карты, используемые участниками террористической организации, осознавая, что эти деньги предназначены на финансирование терроризма. Кроме того, в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года подсудимый оказывал финансовую помощь вооруженным формированиям Украины в криптовалюте.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ходорковский* финансирует украинских террористов, сообщила ФСБ
14 октября, 09:54
"Балтийский флотский военный суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры области приговорил подсудимого к 15 годам лишения свободы, из которых первые четыре года ему предстоит отбывать в тюрьме, а последующие - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
43-летний калининградец признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), статье 275 УК РФ (государственная измена). Отмечается, что денежные средства, направленные иностранному государству, конфискованы в доход РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Житель Дагестана получил срок за финансирование террористов
18 октября, 15:37
 
ПроисшествияРоссияКалининградУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала