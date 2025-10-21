https://ria.ru/20251021/sud-2049608326.html
Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП
Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП
Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП
Головинский суд Москвы арестовал водителя, который задавил человека, а потом поджег свою машину, пытаясь скрыть следы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.10.2025
Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал водителя, который задавил человека, а потом поджег свою машину, пытаясь скрыть следы, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евтюшкина Артема Борисовича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Защита просила не заключать его под стражу, отметили в суде.
По версии следствия, обвиняемый сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Евтюшкин уехал и затем поджег автомобиль, пытаясь скрыть следы преступления и избежать наказания.
ДТП произошло вечером 19 октября на Флотской улице на севере Москвы
. Как ранее сообщала столичная прокуратура, погибший пешеход переходил проезжую часть в неразрешенном месте. Автомобиль марки "ВАЗ 21140" получил механические повреждения и потерял там передний госзнак, а водитель был задержан по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.