Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал водителя, который задавил человека, а потом поджег свою машину, пытаясь скрыть следы, сообщили РИА Новости в суде.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евтюшкина Артема Борисовича", - сказали в суде.

Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Защита просила не заключать его под стражу, отметили в суде.

По версии следствия, обвиняемый сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Евтюшкин уехал и затем поджег автомобиль, пытаясь скрыть следы преступления и избежать наказания.