15:34 21.10.2025
Суд арестовал водителя, который поджег машину после смертельного ДТП
Головинский суд Москвы арестовал водителя, который задавил человека, а потом поджег свою машину, пытаясь скрыть следы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы арестовал водителя, который задавил человека, а потом поджег свою машину, пытаясь скрыть следы, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евтюшкина Артема Борисовича", - сказали в суде.
Там добавили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Защита просила не заключать его под стражу, отметили в суде.
По версии следствия, обвиняемый сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Евтюшкин уехал и затем поджег автомобиль, пытаясь скрыть следы преступления и избежать наказания.
ДТП произошло вечером 19 октября на Флотской улице на севере Москвы. Как ранее сообщала столичная прокуратура, погибший пешеход переходил проезжую часть в неразрешенном месте. Автомобиль марки "ВАЗ 21140" получил механические повреждения и потерял там передний госзнак, а водитель был задержан по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения.
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
18 апреля, 16:09
В Москве школьник поджег дверь полицейского пункта по приему населения
