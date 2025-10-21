Рейтинг@Mail.ru
Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября
15:03 21.10.2025
Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября
Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября
Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября
Административное дело о нарушениях в кафе Калининграда, где отравились 13 детей, будет рассмотрено 24 октября, во вторник дело передано судье Московского... РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
россия
калининград
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
калининград
калининградская область
происшествия, россия, калининград, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября

Суд рассмотрит дело об отравлении 13 детей в Калининграде 24 октября

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Административное дело о нарушениях в кафе Калининграда, где отравились 13 детей, будет рассмотрено 24 октября, во вторник дело передано судье Московского районного суда.
Как следует из картотеки суда, в качестве ответчика привлечено ООО "СБ39" по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.
"Привлекаемое лицо ООО "СБ39". Статья 6.6 КоАП РФ. Рассмотрение дела по существу 24.10.2025 года", - следует из материалов суда.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Во вторник в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся к кафе в Калининграде, выросло с 9 до 13. Все дети находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное. За состоянием здоровья осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.
Фельдшер в машине скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Число госпитализированных после отравления в Улан-Удэ достигло 75 человек
Вчера, 13:11
 
ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
RSS
Архив
