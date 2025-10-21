Дело об отравлении детей в Калининграде рассмотрят 24 октября

КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Административное дело о нарушениях в кафе Калининграда, где отравились 13 детей, будет рассмотрено 24 октября, во вторник дело передано судье Московского районного суда.
Как следует из картотеки суда, в качестве ответчика привлечено ООО "СБ39" по статье 6.6 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах, в том числе при приготовлении, хранении и реализации пищи и напитков.
"Привлекаемое лицо ООО "СБ39". Статья 6.6 КоАП РФ. Рассмотрение дела по существу 24.10.2025 года", - следует из материалов суда.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" ООО "СБ39" в Калининграде. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения. С учётом эпидемиологического риска его деятельность была приостановлена. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Во вторник в пресс-службе регионального минздрава сообщили РИА Новости, что число детей, отравившихся к кафе в Калининграде, выросло с 9 до 13. Все дети находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное. За состоянием здоровья осуществляется динамическое наблюдение медицинским персоналом. Министерство здравоохранения Калининградской области продолжает мониторинг ситуации.