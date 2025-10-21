В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда

Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, Мосгорсуд 6 октября выдал электронный исполнительный лист о конфискации имущества по УК РФ, который был доставлен в отдел судебных приставов. При этом уже 13 октября, как следует из материалов, было вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, а 17 октября исполнительный лист был сформирован повторно.