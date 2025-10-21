В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Процедура конфискации имущества по делу осужденного за наемничество американского пенсионера Стефана Хаббарда началась в РФ, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Кроме того, суд обратил в доход государства 142 тысячи гривен (более 3 тысяч долларов), принадлежащих Хаббарду. Свою вину мужчина признал.
Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, Мосгорсуд 6 октября выдал электронный исполнительный лист о конфискации имущества по УК РФ, который был доставлен в отдел судебных приставов. При этом уже 13 октября, как следует из материалов, было вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, а 17 октября исполнительный лист был сформирован повторно.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как установил суд, в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее 1 тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
Ранее в одном из интервью Хаббард заявлял, что понимает, почему РФ начала СВО. Кроме того, он говорил, что Владимир Зеленский по сути не имеет контроля над ВСУ.
