Рейтинг@Mail.ru
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/sud-2049503556.html
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда - РИА Новости, 21.10.2025
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда
Процедура конфискации имущества по делу осужденного за наемничество американского пенсионера Стефана Хаббарда началась в РФ, следует из судебных материалов, с... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:10:00+03:00
2025-10-21T04:10:00+03:00
россия
украина
мичиган
владимир зеленский
московский городской суд
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046565954.html
https://ria.ru/20240805/vlasti-1964114540.html
россия
украина
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мичиган, владимир зеленский, московский городской суд, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Украина, Мичиган, Владимир Зеленский, Московский городской суд, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В России началась процедура конфискации имущества по делу Хаббарда

В России конфискуют имущество по делу Хаббарда, осужденного за наемничество

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Процедура конфискации имущества по делу осужденного за наемничество американского пенсионера Стефана Хаббарда началась в РФ, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил американца к шести годам и десяти месяцам колонии по делу о его участии как наемника в военном конфликте с Россией на стороне Украины. Кроме того, суд обратил в доход государства 142 тысячи гривен (более 3 тысяч долларов), принадлежащих Хаббарду. Свою вину мужчина признал.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
6 октября, 07:16
Как выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами, Мосгорсуд 6 октября выдал электронный исполнительный лист о конфискации имущества по УК РФ, который был доставлен в отдел судебных приставов. При этом уже 13 октября, как следует из материалов, было вынесено постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, а 17 октября исполнительный лист был сформирован повторно.
Стефан Джеймс Хаббард (в другой вариации - Стивен Джеймс Хамберд) - 72-летний уроженец Мичигана, пенсионер. С 2014 года он проживал на Украине. Как установил суд, в феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм (войсковая часть подведомственна украинскому минобороны). За это ему причиталось денежное довольствие в размере не менее 1 тысячи долларов в месяц. Хаббард прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами, до апреля 2022 года он нес службу, пока 2 апреля его не задержал российский военнослужащий.
Ранее в одном из интервью Хаббард заявлял, что понимает, почему РФ начала СВО. Кроме того, он говорил, что Владимир Зеленский по сути не имеет контроля над ВСУ.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
В Швейцарии заподозрили 13 граждан в наемничестве на Украине
5 августа 2024, 11:53
 
РоссияУкраинаМичиганВладимир ЗеленскийМосковский городской судВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала