Летчики "Юга" уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 21.10.2025
Летчики "Юга" уничтожили командный пункт ВСУ
Летчики "Юга" уничтожили командный пункт ВСУ
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
Летчики "Юга" уничтожили командный пункт ВСУ

Экипаж Су-34 уничтожил командный пункт ВСУ в зоне южной группировки

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил командный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", сообщило Минобороны РФ.
"Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и командному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная"… получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", — говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по заданным координатам, что обеспечило высокую точность поражения цели.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
