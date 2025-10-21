Рейтинг@Mail.ru
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/stubb-2049621479.html
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение - РИА Новости, 21.10.2025
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение
Европа может ослабить санкции против России в случае прекращения огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:10:00+03:00
2025-10-21T16:10:00+03:00
в мире
россия
украина
сергей лавров
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_f9606507af3444c032aa787b6f9d3a33.jpg
https://ria.ru/20251021/sikorskiy-2049570698.html
https://ria.ru/20251021/zelenskiy-2049533715.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025281733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bad416f9f6b222de20d55fd9c3f1f2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сергей лавров, европа
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Европа
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение

Стубб допустил ослабление антироссийских санкций в случае прекращения огня

© AP Photo / Matthias SchraderПрезидент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европа может ослабить санкции против России в случае прекращения огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times.
«
"Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность", — заявил он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Вчера, 13:26
Финский лидер подчеркнул, что европейские страны не отменят антироссийские страны в один миг.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что немедленное прекращение огня на Украине означало бы, что большая ее часть останется под властью нацистов.
В России не раз подчеркивали, что страна справится санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Вчера, 10:29
 
В миреРоссияУкраинаСергей ЛавровЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала