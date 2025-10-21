МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европа может ослабить санкции против России в случае прекращения огня на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times.
«
"Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность", — заявил он.
Финский лидер подчеркнул, что европейские страны не отменят антироссийские страны в один миг.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что немедленное прекращение огня на Украине означало бы, что большая ее часть останется под властью нацистов.
В России не раз подчеркивали, что страна справится санкционным воздействием, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.