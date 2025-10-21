Президент Финляндии готов быть переводчиком между Трампом и Зеленским

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times выразил готовность участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине в качестве "переводчика" между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
"Я очень хорошо вижу свою роль (в административной части переговоров - ред.) ... Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также нужно быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день", - заявил Стубб.
Ранее Стубб неоднократно высказывал собственное мнение о возможном урегулировании украинского конфликта. В частности, в интервью газете Guardian он признавал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявлял о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.