Президент Финляндии готов быть переводчиком между Трампом и Зеленским - РИА Новости, 21.10.2025
00:11 21.10.2025
Президент Финляндии готов быть переводчиком между Трампом и Зеленским
2025-10-21T00:11:00+03:00
2025-10-21T00:11:00+03:00
в мире
украина
сша
финляндия
дональд трамп
владимир зеленский
александер стубб
в мире, украина, сша, финляндия, дональд трамп, владимир зеленский, александер стубб
В мире, Украина, США, Финляндия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александер Стубб
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в интервью британской газете Times выразил готовность участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине в качестве "переводчика" между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
"Я очень хорошо вижу свою роль (в административной части переговоров - ред.) ... Поэтому, если я могу быть полезен в разрешении украинского кризиса в качестве переводчика где-то между Зеленским и Трампом, пусть будет так. И это здорово. Знаете, возможность писать сообщения и звонить президенту США полезна, но мне также нужно быть осторожным, ведь это может закончиться в любой день", - заявил Стубб.
Ранее Стубб неоднократно высказывал собственное мнение о возможном урегулировании украинского конфликта. В частности, в интервью газете Guardian он признавал, что Европа не собирается учитывать интересы РФ при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявлял о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
