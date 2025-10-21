Стратегии выхода компаний РФ на рынки Юго-Восточной Азии обсудили на форуме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Участники бизнес-диалога "Азия в фокусе. Стратегии выхода российских компаний", который объединил представителей бизнеса России и Индии, Вьетнама, Таиланда и Индонезии и прошел 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия", обсудили новые возможности для российского бизнеса в быстрорастущем регионе и практические шаги по развитию торговли и локализации продукции.

Организатор форума – Российский экспортный центр (Группа ВЭБ).

Открывая дискуссию, модератор сессии, генеральный директор дивизиона ведущей коммуникационной группы России АДВ – "АДВ Экспириенс", президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Наталья Осипова отметила, что азиатский вектор становится главным направлением развития российской внешней торговли.

"Азиатские страны демонстрируют стабильный рост экономики и высокий интерес к сотрудничеству с Россией. Однако азиатский вектор – это еще и вызов для российских компаний, многие из которых только приобретают опыт работы на этих рынках. Отечественные компании сталкиваются с новыми форматами бизнес-практики, перенастраивают логистические цепочки, формируют новые торговые предложения, учатся работать на электронных торговых площадках за рубежом", - сказала Осипова.

Тесные торговые отношения на протяжении многих лет развивают Россия и Вьетнам. Перспективным направлением для российского экспорта является агропромышленный комплекс. В частности, председатель совета директоров TH Group Нго Минь Хай поделился, что вьетнамские сети заинтересованы в сотрудничестве с российскими поставщиками экологически чистых продуктов.

"Вьетнам – стратегическая точка входа в Юго-Восточную Азию. Это динамично развивающийся рынок, где важна комбинация локального присутствия и маркетинговой активности. Мы помогаем компаниям адаптировать упаковку, провести сертификацию, выстраивать связи с ритейлом и онлайн-платформами. Под брендом "Сделано в России" российские компании участвуют в выставках и продвигаются через российский национальный павильон. Это помогает бизнесу не просто презентовать продукцию, а формировать долгосрочные отношения с покупателями и дистрибьюторами", - подчеркнул руководитель представительства РЭЦ во Вьетнаме Илья Колтыгин.

В 2025 году РЭЦ открыл представительство в Таиланде - еще одной перспективной для экспортеров стране. О специфике тайского ритейла рассказал Воравут Борибунтанакит, директор по маркетингу компании Import Export Innovance. По его словам, российская косметика, продукты питания и товары для дома могут успешно конкурировать в Таиланде при условии адаптации упаковки и вкусовых особенностей под местного потребителя.

Руководитель представительства РЭЦ в Таиланде Никита Деркач добавил, что в стране активно развивается электронная торговля, и РЭЦ помогает российским компаниям выходить на местные маркетплейсы. "Покупатель одновременно ценит доступность и качество, любит пробовать новое, но требует доверия к бренду. Тайские сети все чаще ищут производителей, способных предложить что-то отличное от стандартных азиатских поставщиков. Российские продукты – будь то снеки, косметика или детские товары – воспринимаются как качественные и современные. Задача наших компаний – не просто продать, а выстроить историю бренда. Через участие в выставках, коллаборации с блогерами, дегустации, e-commerce. Мы в РЭЦ видим, как быстро растет интерес к российской продукции и помогаем компаниям системно использовать эти возможности", - сказал Деркач.

Директор компании Terang Javas Indo Trade Пангеран Сиахаан, получивший на форуме статус амбассадора бренда "Сделано в России", подтвердил, что индонезийские покупатели встречают российскую продукцию с высоким интересом. По его словам, для успешной работы важно не только качество продукции, но и личное доверие. Выход на рынок под единым брендом "Сделано в России", который становится все более близким и знакомым азиатским покупателям и предпринимателям, помогает этот вопрос решить.

В рамках сессии рассмотрели взаимодействие с Индией - с одним из крупнейших развивающихся рынков мира, предоставляющему множество возможностей для российского бизнеса.

Глава представительства РЭЦ в Индии Мамед Ахмедов подчеркнул, что российские компании уже активно осваивают индийский рынок, расширяя поставки продуктов питания, косметики, промышленного оборудования.

"Индия открыта для России, но здесь нельзя работать шаблонно. Успех обеспечивают не только качество и цена, но и внимание к деталям, культурному контексту и доверительным отношениям. Российский экспортный центр помогает компаниям пройти этот путь – от анализа рынка и первых переговоров до участия в выставках и налаживания продаж. Наша цель – не просто выход на рынок, а закрепление там на годы вперед", - отметил Ахмедов.

"С 2021 года Транспортная группа Fesco увеличила совокупную вместимость контейнерного флота в два раза — до почти 50 тысяч TEU, что позволило нам существенно расширить географию и частоту перевозок. Если раньше мы работали лишь в двух морских бассейнах, то сегодня задействуем уже четыре, организуя перевозки через все ключевые порты страны: Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург. Эти системные изменения помогли нам обеспечить более устойчивую и гибкую логистику, адаптированную в том числе под задачи экспортеров, которые в последние годы заметно укрепили позиции России на внешних рынках. В рамках этой стратегии Fesco активно развивает присутствие в Юго-Восточной Азии, организуя контейнерные перевозки не только во Вьетнам, но и Таиланд, Малайзию, Индонезию и другие страны региона", - рассказал замгенерального директора по линейно-логистическому дивизиону компании Герман Маслов.

Сессия показала, что азиатский вектор остается ключевым направлением для российского экспорта. А представительства РЭЦ в Индии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде продолжают обеспечивать компаниям полное сопровождение – от консультаций и организации B2B-встреч до продвижения под национальным брендом "Сделано в России".

