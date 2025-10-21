Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% — не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.