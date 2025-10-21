Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 21.10.2025 (обновлено: 21:20 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/strana-2049538403.html
Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос
Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2025
Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос
Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:56:00+03:00
2025-10-21T21:20:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152373/65/1523736540_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_7f5828ae39f12650d11cdb9a1bae382a.jpg
https://ria.ru/20251021/rossijane-2049521462.html
https://ria.ru/20251020/rosstat-2049456281.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152373/65/1523736540_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_1a2a79000c28e22a8d3426b01e2ffbf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос

ВЦИОМ: 69 процентов россиян готовы экономить ради защиты страны

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной России
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе октябрьского опроса семь из десяти респондентов (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты, указано в материалах ВЦИОМ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют российской армии
Вчера, 08:57
Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% — не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Росстат составил портрет среднестатистического россиянина
20 октября, 18:38
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала