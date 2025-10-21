Рейтинг@Mail.ru
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 21.10.2025 (обновлено: 00:00 22.10.2025)
https://ria.ru/20251021/ssha-2049725922.html
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 22.10.2025
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-21T23:51:00+03:00
2025-10-22T00:00:00+03:00
в мире
россия
венгрия
сша
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
https://ria.ru/20251016/ssha-2048735134.html
https://ria.ru/20251015/raketa-tomagavk-harakteristiki-i-dalnost-poleta-2048389608.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Венгрия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ

Дмитриев: подготовка саммита США и России продолжается

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии, заявил, что подготовка к нему продолжается.
"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается", — написал он в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан рассказал о подготовке саммита России и США
16 октября, 22:30
Ранее чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Трамп в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.
На следующий день после телефонного разговора американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Комментируя возможное решение о поставках Киеву ракет Tomahawk, Трамп неоднократно заявлял, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на их большие запасы.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
 
В миреРоссияВенгрияСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала