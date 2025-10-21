Подготовка саммита России и США продолжается, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии, заявил, что подготовка к нему продолжается.

"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается", — написал он в соцсети Х

Ранее чиновник администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что Трамп в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с президентом России в Будапеште. Однако во вторник чиновник из администрации хозяина Белого дома сообщил РИА Новости, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным.

На следующий день после телефонного разговора американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.