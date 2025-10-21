Экс-главу ЦРУ хотят привлечь к ответственности за ложные показания

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. В конгрессе США попросили Минюст привлечь экс-главу ЦРУ Джона Бреннана к ответственности за дачу ложных показаний о якобы связях президента США Дональда Трампа с РФ, следует из письма в распоряжении РИА Новости.