Экс-главу ЦРУ хотят привлечь к ответственности за ложные показания

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. В конгрессе США попросили Минюст привлечь экс-главу ЦРУ Джона Бреннана к ответственности за дачу ложных показаний о якобы связях президента США Дональда Трампа с РФ, следует из письма в распоряжении РИА Новости.
«
"Мы пишем, чтобы передать на рассмотрение существенные доказательства того, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан сознательно сделал ложные заявления во время своего допроса в судебном комитете палаты представителей США 11 мая 2023 года. Давая показания, Бреннан сделал множество умышленно и намеренно ложных заявлений о существенных фактах", - говорится в письме председателя судебного комитета, респубиликанца Джима Джордана.
В письме комитет перечислил и другие случаи, когда Бреннан, возглавлявший ЦРУ в президентский срок Барака Обамы, делал якобы ложные заявления во время дачи показаний в конгрессе.
При этом, по сообщениям прессы, Бреннан уже находится под следствием в связи со лжесвидетельством о "вмешательстве" РФ в выборы.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и правительство РФ неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
Газета New York Post 2 июля опубликовала отчет директората анализа ЦРУ, указывающий на процедурные нарушения при составлении доклада о "российском вмешательстве" и его возможную политическую мотивированность. Трамп 22 июля назвал распространение ложной информации о вмешательстве "преступлением века", угрожающим США.