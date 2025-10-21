Рейтинг@Mail.ru
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 21.10.2025 (обновлено: 22:49 21.10.2025)
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине
Предложение стран Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта составлено по образцу американского плана по урегулированию в секторе Газа
Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине

Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Предложение стран Европы и Киева по урегулированию украинского конфликта составлено по образцу американского плана по урегулированию в секторе Газа, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
«
"Предложение было составлено по образцу мирного соглашения Трампа по Газе", — говорится в публикации.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, согласно которому палестинское движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором Газа. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию. Бои прекратились днем 10 октября. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп опасается, что Нетаньяху может выйти из соглашения по Газе, пишут СМИ
Вчера, 05:45
По информации издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте представит план американскому лидеру Дональду Трампу в среду. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, он состоит из 12 пунктов и предполагает, что:
  • реализацию плана будет контролировать совет под председательством президента США;
  • Москва и Киев "вступят в переговоры об управлении" освобожденными территориями, при этом ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать их российскими;

Россия не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Владимир Путин также заявлял, что Москва никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.

  • Украина получит гарантии безопасности, средства на "возмещение ущерба" и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
  • санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва "согласится внести вклад в восстановление Украины";
  • после прекращения огня состоятся обмены пленными.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Журналист высмеял новый план ЕС и Украины
Вчера, 21:07
Кроме того, в материале в очередной раз упоминается тезис о возвращении якобы насильственно депортированных детей.

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, многие из них никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.

На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лидеры ЕС выступили с призывом по линии фронта на Украине
Вчера, 17:59
 
