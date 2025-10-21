Telegraph узнала подробности плана ЕС по Украине

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов, согласно которому палестинское движение ХАМАС должно согласиться не участвовать в управлении сектором Газа. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать территорию. Бои прекратились днем 10 октября. Движение согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
Россия не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Владимир Путин также заявлял, что Москва никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.
- Украина получит гарантии безопасности, средства на "возмещение ущерба" и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
- санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва "согласится внести вклад в восстановление Украины";
- после прекращения огня состоятся обмены пленными.
Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, многие из них никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.