22:19 21.10.2025
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО

© AP Photo / Evan VucciМарк Рютте и Дональд Трамп во время встречи
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, следует из релиза НАТО.
Ранее агентство Рейтер передавало, что Рютте отправится с визитом в Вашингтон во вторник для переговоров.
"Двадцать первого - двадцать второго октября 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь встретится с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в релизе.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В сенате США заявили о готовности проекта санкций против России
