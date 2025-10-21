https://ria.ru/20251021/ssha-2049715795.html
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО - РИА Новости, 21.10.2025
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, следует из релиза НАТО. РИА Новости, 21.10.2025
Рютте встретится с Трампом в Вашингтоне, подтвердили в НАТО
В НАТО подтвердили встречу Рютте и Трампа