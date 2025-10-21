В сенате США заявили о готовности проекта санкций против России

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа сочтет это необходимым.