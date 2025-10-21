https://ria.ru/20251021/ssha-2049713385.html
В сенате США заявили о готовности проекта санкций против России
В сенате США заявили о готовности проекта санкций против России
Лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что его партия готова вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России в тот момент, когда... РИА Новости, 21.10.2025
