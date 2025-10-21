Лавров и Рубио продолжат контакты, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио продолжат взаимодействие по проработке плана возможного саммита американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, однако личная встреча двух дипломатов на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии пока не запланирована, пишет во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
"Рубио и Лавров продолжат контакты для выработки плана возможной встречи президентов Трампа и Путина... Оба дипломата примут участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдёт в Малайзии в конце месяца, однако встреча между ними не запланирована", - цитирует издание высокопоставленных представителей администрации США.
Додумались наконец: вот что бывает, когда хочешь наказать Россию
20 октября, 08:00
В то же время, отмечает издание, в ходе недавнего разговора с Трампом российский лидер якобы дал понять, что готов обсудить отдельные вопросы, которые могли бы "сблизить позиции" сторон, что, по оценке администрации США, оставляет шанс на организацию встречи в будущем, пусть и не в ближайшей перспективе.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.