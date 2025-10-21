Рейтинг@Mail.ru
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы
19:11 21.10.2025
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что все страны должны внести вклад в послевоенное восстановление Газы.
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы

Вэнс призвал все страны внести вклад в восстановление Газы

Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что все страны должны внести вклад в послевоенное восстановление Газы.
"Мы думаем, что у каждой страны должна быть своя роль. Это может быть финансовая поддержка, это может быть помощь в реконструкции. Это может быть помощь в дипломатическом аспекте – взаимодействие с различными сторонами с целью обеспечить выполнение и жизнеспособность мирного процесса", - заявил Вэнс в ходе пресс-конференции во время его визита в Израиль.
