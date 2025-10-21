https://ria.ru/20251021/ssha-2049685580.html
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы
В США призвали все страны внести вклад в восстановление Газы
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что все страны должны внести вклад в послевоенное восстановление Газы. РИА Новости, 21.10.2025
Вэнс призвал все страны внести вклад в восстановление Газы