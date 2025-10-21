Рейтинг@Mail.ru
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
19:09 21.10.2025
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. РИА Новости, 21.10.2025
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома

Клинтон заявила о разрушении Белого дома из-за строительства бального зала

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала.
"Это не его (Трампа - ред.) дом, а наш (граждан - ред.). А он его разрушает", - написала Клинтон в соцсети Х.
Так она прокомментировала информацию о сносе части Восточного крыла, чтобы сделать проход к бальному залу, который хочет построить Трамп.
