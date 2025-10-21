https://ria.ru/20251021/ssha-2049685243.html
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома - РИА Новости, 21.10.2025
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила президента Дональда Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:09:00+03:00
2025-10-21T19:09:00+03:00
2025-10-21T19:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147791/66/1477916606_0:227:4184:2580_1920x0_80_0_0_38d1df5936ac120e40306f4e7b36915c.jpg
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147791/66/1477916606_221:0:3962:2806_1920x0_80_0_0_d922236aa217795d425d5daee8c7fb6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, хиллари клинтон
В мире, США, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
Клинтон заявила о разрушении Белого дома из-за строительства бального зала