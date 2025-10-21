https://ria.ru/20251021/ssha-2049626660.html
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS - РИА Новости, 21.10.2025
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 18 ноября проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщил телеканал CBS со... РИА Новости, 21.10.2025
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS
Наследный принц Саудовской Аравии встретится с Трампом в Белом Доме 18 ноября