Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS - РИА Новости, 21.10.2025
16:47 21.10.2025
Наследный принц Саудовской Аравии посетит Белый дом 18 ноября, сообщает CBS
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 18 ноября проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщил телеканал CBS со... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, саудовская аравия, сша, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп
В мире, Саудовская Аравия, США, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Дональд Трамп
Наследный принц Саудовской Аравии встретится с Трампом в Белом Доме 18 ноября

Наследный принц Саудовской Аравии встретится с Трампом в Белом Доме 18 ноября

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман 18 ноября проведёт встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с планами предстоящего визита.
Как отмечает телеканал, это будет первый визит бен Салмана в Вашингтон за более чем семь лет. Его переговоры с Трампом станут продолжением майской встречи в Эр-Рияде, в ходе которой стороны обсуждали укрепление экономических связей, урегулирование конфликта в Газе и возможную сделку по иранской ядерной программе.
По данным источников, в Белом доме ожидается церемония подписания соглашений в области обороны и разведки. Саудовская Аравия добивается заключения с США оборонного пакта, аналогичного недавно подписанному соглашению Вашингтона с Катаром, предусматривающему, что вооружённое нападение на союзника будет рассматриваться как угроза самим США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Трамп пока не дал союзникам разрешение на ввод войск в Газу
Вчера, 16:12
 
В миреСаудовская АравияСШАМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дональд Трамп
 
 
