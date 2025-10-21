Рейтинг@Mail.ru
Союзники готовы "ввести крупные силы" в Газу, заявил Трамп
16:19 21.10.2025 (обновлено: 16:50 21.10.2025)
Союзники готовы "ввести крупные силы" в Газу, заявил Трамп
Союзники готовы "ввести крупные силы" в Газу, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие союзники Вашингтона на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если ХАМАС нарушит условия мирного...
Союзники готовы "ввести крупные силы" в Газу, заявил Трамп

Трамп: союзники готовы войти в сектор Газа, если ХАМАС нарушит соглашение

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что многие союзники Вашингтона на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если ХАМАС нарушит условия мирного соглашения.
"Они выразили готовность по моему запросу войти в Газу с крупными силами и "разобраться с ХАМАС", если оно продолжит вести себя плохо", — написал он в своей соцсети Truth Social.

Сектор Газа — один из двух полуэксклавов Палестины. От другого — Западного берега реки Иордан — его отделяет территория Израиля. Первый частично контролирует Палестинская национальная администрация во главе с Махмудом Аббасом. Второй до 2023 года фактически находился под управлением движения ХАМАС, не подчиняющегося центральным палестинским властям.

При этом Трамп призвал эти страны "не торопиться" и сохранять надежду на выполнение соглашения, дав движению шанс "поступить правильно". В противном случае, по его словам, "конец ХАМАС будет быстрым, яростным и беспощадным". Он также поблагодарил других союзников, включая Индонезию, за поддержку усилий США.
"Любовь и единство, которые сегодня проявляются на Ближнем Востоке, не наблюдались тысячу лет", — подчеркнул он.
Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого стороны договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении сектором. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53 процента территории и выведет войска из Газы.
