Выход новой стратегии нацбезопасности США отсрочили, пишет Politico

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выход новой стратегии нацбезопасности США, который, как ожидали в Белом доме, состоится в течение ближайших нескольких недель, отсрочен, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

На прошлой неделе издание сообщало, что новая стратегия национальной безопасности США может выйти в течение нескольких недель, в ней будет уделено больше внимания Западному полушарию, чем в предыдущих документах.

"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа откладывает публикацию стратегии национальной безопасности, но документ все же, скорее всего, выпустят до конца года", - говорится в сообщении газеты.