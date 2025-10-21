https://ria.ru/20251021/ssha-2049591887.html
Выход новой стратегии нацбезопасности США отсрочили, пишет Politico
сша
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Выход новой стратегии нацбезопасности США, который, как ожидали в Белом доме, состоится в течение ближайших нескольких недель, отсрочен, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
На прошлой неделе издание сообщало, что новая стратегия национальной безопасности США
может выйти в течение нескольких недель, в ней будет уделено больше внимания Западному полушарию, чем в предыдущих документах.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа откладывает публикацию стратегии национальной безопасности, но документ все же, скорее всего, выпустят до конца года", - говорится в сообщении газеты.
Согласно изданию, в окружении Трампа считали, что документ почти готов, однако некоторые ведомства попросили внести в него больше правок, чем ожидалось.