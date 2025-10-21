https://ria.ru/20251021/ssha-2049497348.html
Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась
Очередная попытка принять бюджет правительства США в сенате провалилась из-за демократов, заявили в Республиканской партии. РИА Новости, 21.10.2025
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Очередная попытка принять бюджет правительства США в сенате провалилась из-за демократов, заявили в Республиканской партии.
"Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов", — сообщила пресс-служба в соцсети Х
.
Согласно результатам голосования в верхней палате, проект бюджета не набрал необходимых 60 голосов.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но в сенате у нее 53 мандата.
Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Президент Дональд Трамп
возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. Если кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.