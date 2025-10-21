Очередная попытка принять бюджет правительства США провалилась

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но в сенате у нее 53 мандата.

Новый финансовый год в стране начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.