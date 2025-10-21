Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов, который он планирует построить.

"Мы снесем стену, будет стеклянная панель, а за ней бальный зал", - сообщил Трамп на мероприятии в Белом доме.

По его словам, нынешний зал приемов вмещает 88 человек, а новый сможет принять 999 гостей. Трамп добавил, что не хотел доводить до тысячи, "чтобы никого не пугать".