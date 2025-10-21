Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ssha-2049488692.html
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов, который он планирует построить. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:08:00+03:00
2025-10-21T00:08:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e8ff25b33a824a78caf664e7fe824a7.jpg
https://ria.ru/20250929/tramp-2045037981.html
https://ria.ru/20250603/tramp-2020582405.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_31dd720a572469a83f840f683045e209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену

В Белом доме снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов

© AP Photo / Evan VucciБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов, который он планирует построить.
"Мы снесем стену, будет стеклянная панель, а за ней бальный зал", - сообщил Трамп на мероприятии в Белом доме.
Украшения из 24-каратного золота, которые использовали для интерьера в Овальном кабинете и зале кабинета в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп похвастался украшениями своего кабинета
29 сентября, 09:53
По его словам, нынешний зал приемов вмещает 88 человек, а новый сможет принять 999 гостей. Трамп добавил, что не хотел доводить до тысячи, "чтобы никого не пугать".
"Прямо с другой стороны идет стройка. Вы иногда слышите этот шум", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Белом доме без объяснения причин обновили портрет Трампа
3 июня, 04:42
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала