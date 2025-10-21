https://ria.ru/20251021/ssha-2049488692.html
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену - РИА Новости, 21.10.2025
Трамп рассказал, что ради нового зала приемов в Белом доме снесут стену
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов, который он планирует построить. РИА Новости, 21.10.2025
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в восточном крыле Белого дома снесут стену, чтобы гости проходили в зал приемов, который он планирует построить.
"Мы снесем стену, будет стеклянная панель, а за ней бальный зал", - сообщил Трамп
на мероприятии в Белом доме.
По его словам, нынешний зал приемов вмещает 88 человек, а новый сможет принять 999 гостей. Трамп добавил, что не хотел доводить до тысячи, "чтобы никого не пугать".
"Прямо с другой стороны идет стройка. Вы иногда слышите этот шум", - сказал он.