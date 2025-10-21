https://ria.ru/20251021/sputnik-2049648470.html
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik - РИА Новости, 21.10.2025
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik
В Абхазии стартовал первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", реализуемый по модели и при поддержке российской "Мастерской новых медиа". В числе участников — РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T17:19:00+03:00
2025-10-21T17:19:00+03:00
2025-10-21T17:19:00+03:00
абхазия
бадра гунба
sputnik абхазия
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049645392_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_288d92eae3e9519b7c8b032a8a899ce3.jpg
https://ria.ru/20251001/stazhirovka-2045675688.html
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049645392_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0349ab3af0b26bf9d4a9919a1ab0ebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, бадра гунба, sputnik абхазия, sputnik
Абхазия, Бадра Гунба, Sputnik Абхазия, Sputnik
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Абхазии стартовал первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", реализуемый по модели и при поддержке российской "Мастерской новых медиа". В числе участников — шесть сотрудников Sputnik Абхазия: выпускающий редактор сайта Арда Лушба, SMM-специалист Анжела Бебия, бильд-редактор Марианна Кубрава, выпускающий радио Альбина Жиба и ведущая радио Наала Мукба.
Сегодня мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. В эксклюзивном комментарии он высоко оценил конкурс и отдельно отметил работу коллектива Sputnik Абхазия.
"Sputnik Абхазия тоже привнес свой шарм в абхазскую журналистику. Это и современные подходы, и традиционные подходы, которые сохранились в абхазской журналистике. Так что я желаю коллективу успехов", — отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что читает Sputnik Абхазия и лично посещал агентство, в котором работают настоящие профессионалы.