Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik - РИА Новости, 21.10.2025
17:19 21.10.2025
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik - РИА Новости, 21.10.2025
Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik
В Абхазии стартовал первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", реализуемый по модели и при поддержке российской "Мастерской новых медиа". В числе участников — РИА Новости, 21.10.2025
абхазия, бадра гунба, sputnik абхазия, sputnik
Абхазия, Бадра Гунба, Sputnik Абхазия, Sputnik

Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik

© Фото : пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Бадра Гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии Бадра Гунба
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Абхазии стартовал первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", реализуемый по модели и при поддержке российской "Мастерской новых медиа". В числе участников — шесть сотрудников Sputnik Абхазия: выпускающий редактор сайта Арда Лушба, SMM-специалист Анжела Бебия, бильд-редактор Марианна Кубрава, выпускающий радио Альбина Жиба и ведущая радио Наала Мукба.
© SputnikСотрудники Sputnik Абхазия во время проекта "Новые медиа Абхазии"
Сотрудники Sputnik Абхазия во время проекта Новые медиа Абхазии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Sputnik
Сотрудники Sputnik Абхазия во время проекта "Новые медиа Абхазии"
Сегодня мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. В эксклюзивном комментарии он высоко оценил конкурс и отдельно отметил работу коллектива Sputnik Абхазия.
"Sputnik Абхазия тоже привнес свой шарм в абхазскую журналистику. Это и современные подходы, и традиционные подходы, которые сохранились в абхазской журналистике. Так что я желаю коллективу успехов", — отметил глава государства.
© SputnikПрезидент Абхазии Бадра Гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Sputnik
Президент Абхазии Бадра Гунба
Он также подчеркнул, что читает Sputnik Абхазия и лично посещал агентство, в котором работают настоящие профессионалы.
Стажировка SputnikPro стартовала для журналистов из Латинской Америки
1 октября, 17:04
 
АбхазияБадра ГунбаSputnik АбхазияSputnik
 
 
