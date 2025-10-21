Президент Абхазии высоко оценил работу журналистов Sputnik

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Абхазии стартовал первый модуль проекта "Новые медиа Абхазии", реализуемый по модели и при поддержке российской "Мастерской новых медиа". В числе участников — шесть сотрудников Sputnik Абхазия: выпускающий редактор сайта Арда Лушба, SMM-специалист Анжела Бебия, бильд-редактор Марианна Кубрава, выпускающий радио Альбина Жиба и ведущая радио Наала Мукба.

Сегодня мероприятие посетил президент Абхазии Бадра Гунба. В эксклюзивном комментарии он высоко оценил конкурс и отдельно отметил работу коллектива Sputnik Абхазия.

"Sputnik Абхазия тоже привнес свой шарм в абхазскую журналистику. Это и современные подходы, и традиционные подходы, которые сохранились в абхазской журналистике. Так что я желаю коллективу успехов", — отметил глава государства.

