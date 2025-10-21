Рейтинг@Mail.ru
13:56 21.10.2025 (обновлено: 14:08 21.10.2025)
Глава МИД Эфиопии высоко оценил работу Sputnik, рассказал Лавров
"Говорили и о том, что сейчас у нас одно из новых направлений сотрудничества - это взаимодействие между СМИ России и Эфиопии. Господин министр дал высокую оценку работе нашего агентства Sputnik, которое пользуется все большей популярностью. Аудитория его расширяется", - сообщил глава МИД РФ. Лавров подчеркнул, что в современном мире доносить правду до аудитории в самых разных странах – это очень важная задача. Редакционный центр Sputnik открылся в столице Эфиопии Аддис-Абебе в феврале этого года.
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос дал высокую оценку агентству Sputnik, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили и о том, что сейчас у нас одно из новых направлений сотрудничества - это взаимодействие между СМИ России и Эфиопии. Господин министр дал высокую оценку работе нашего агентства Sputnik, которое пользуется все большей популярностью. Аудитория его расширяется. Это, конечно же, приятно, потому что в современном мире доносить слова правды до аудитории в самых разных странах - это очень важная задача", - заявил Лавров на брифинге по итогам его переговоров с эфиопским коллегой.
Открытие редакционного центра (многофункционального информационного хаба) Sputnik прошло в столице Эфиопии Аддис-Абебе в феврале этого года. Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе торжественной церемонии открытия редакционного центра заявил, что новый редакционный центр будет "обогащать информационную картину мира, которую будет получать Эфиопия". По словам Киселева, очень важно, чтобы жители Эфиопии "получали разные точки зрения" на происходящее в мире.
