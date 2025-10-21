https://ria.ru/20251021/sputnik-2049579729.html
Глава МИД Эфиопии высоко оценил работу Sputnik, рассказал Лавров
Глава МИД Эфиопии высоко оценил работу Sputnik, рассказал Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Глава МИД Эфиопии высоко оценил работу Sputnik, рассказал Лавров
Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос дал высокую оценку агентству Sputnik, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
Лавров: "Глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос дал высокую оценку агентству Sputnik"
"Говорили и о том, что сейчас у нас одно из новых направлений сотрудничества - это взаимодействие между СМИ России и Эфиопии. Господин министр дал высокую оценку работе нашего агентства Sputnik, которое пользуется все большей популярностью. Аудитория его расширяется", - сообщил глава МИД РФ.
Лавров подчеркнул, что в современном мире доносить правду до аудитории в самых разных странах – это очень важная задача.
Редакционный центр Sputnik открылся в столице Эфиопии Аддис-Абебе в феврале этого года.
