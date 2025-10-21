Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 21 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 21.10.2025
Спецоперация, 21 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины
Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
Задержание россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани, публикует ФСБ.
Спецоперация, 21 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Возможный мир на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине в качестве "переводчика" между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште без участия ЕС и НАТО станет "ударом по Европе" и продемонстрирует, что ключ к урегулированию украинского конфликта по-прежнему находится в руках Москвы и Вашингтона, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.
Франция не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине из-за агрессивной политики французских властей, выразил мнение в беседе с РИА Новости внук экс-президента Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев
Вчера, 19:38
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не может выиграть конфликт с Россией, является "приглашением к переговорам", такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.
Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии и Дании поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения, сообщила во вторник канцелярия финского президента в опубликованном заявлении лидеров стран.
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта и его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников.
Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом не приоритетно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, проинформированных о встрече.
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лидеры ЕС выступили с призывом по линии фронта на Украине
Вчера, 17:59

Помощь Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет Tomahawk, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Предложение лидеров ряда европейских стран, Еврокомиссии и Европейского совета разработать меры по использованию всех заблокированных активов РФ для помощи Украине противоречит международному праву, может подорвать доверие глобальных инвесторов к юрисдикциям в Евросоюзе, а также ослабить роль евро как резервной валюты, прокомментировала РИА Новости кандидат политических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Устроил ловушку". В США рассказали, как Трамп подставил Зеленского
Вчера, 17:31

Песков о встрече Путина и Трампа

Понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил, что работа предстоит непростая.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о подготовке встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил, что работа предстоит непростая.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Придет за ними". СМИ раскрыли страх ЕС из-за потери территорий Украиной
Вчера, 16:06
В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия президента РФ Владимира Путина в Будапешт на одном самолете с американским лидером Дональдом Трампом как к фантастической версии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Украинские деньги на войну

Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы "продолжать держаться на плаву", сообщает газета Pais со ссылкой на неназванные источники Евросоюза.
Парламент Украины поддержал увеличение расходов на оборону на этот год на 325 миллиардов гривен (7,78 миллиарда долларов), в том числе за счет доходов от замороженных активов России, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
