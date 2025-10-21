Спецоперация, 21 октября: ВС России поразили объекты энергетики Украины

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российские войска поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки в ходе СВО потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Возможный мир на Украине

Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность участвовать в административной части переговоров по урегулированию на Украине в качестве "переводчика" между президентом США

Киев откровенно плюет на настрой администрации президента США Дональда Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде Узбекистан ) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште без участия ЕС НАТО станет "ударом по Европе" и продемонстрирует, что ключ к урегулированию украинского конфликта по-прежнему находится в руках Москвы и Вашингтона, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический аналитик, писатель Умур Тугай Юджель.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не может выиграть конфликт с Россией, является "приглашением к переговорам", такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог Энгин Озер.

Лидеры Великобритании Германии , Франции, Италии Польши , Финляндии, Норвегии Дании поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения, сообщила во вторник канцелярия финского президента в опубликованном заявлении лидеров стран.

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече, что его приоритет - окончание конфликта и его не интересует какой-то конкретный исход по вопросу территорий, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских, украинских и европейских чиновников.

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом не приоритетно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, проинформированных о встрече.

Помощь Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил ему, что Украине не стоит в ближайшее время рассчитывать на поставки ракет Tomahawk, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Предложение лидеров ряда европейских стран, Еврокомиссии Европейского совета разработать меры по использованию всех заблокированных активов РФ для помощи Украине противоречит международному праву, может подорвать доверие глобальных инвесторов к юрисдикциям в Евросоюзе, а также ослабить роль евро как резервной валюты, прокомментировала РИА Новости кандидат политических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что обещания Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи.

Песков о встрече Путина и Трампа

Понимания о точной дате саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, говоря о подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил, что работа предстоит непростая.

В Кремле относятся к сообщениям о возможности прибытия президента РФ Владимира Путина в Будапешт на одном самолете с американским лидером Дональдом Трампом как к фантастической версии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Украинские деньги на войну

Украине хватит финансовых средств только до конца первого квартала 2026 года, чтобы "продолжать держаться на плаву", сообщает газета Pais со ссылкой на неназванные источники Евросоюза.