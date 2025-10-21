Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 21.10.2025
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ
Военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
запорожская область
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
запорожская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

Кадыров: ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Запорожской области

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале и опубликовал видео операции.
«
"Запорожское направление. Работают бойцы батальона "Восток-Ахмат"… В ходе воздушной разведки с помощью БПЛА в районе населенного пункта Малая Токмачка выявлен пункт управления вражеских дронов. После передачи координатов к работе подключились операторы ударного крыла "Молния-2". Благодаря слаженным действиям операторов разведывательного БПЛА и ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" по цели нанесено точное огневое поражение", - рассказал Кадыров.
Он поблагодарил бойцов и командование батальона в лице подполковника Вахи Хамбулатова за профессионализм и "безупречное выполнение боевой задачи".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
