Кадыров рассказал об уничтожении пункта управления дронами ВСУ

ГРОЗНЫЙ, 21 окт - РИА Новости. Военнослужащие батальона "Восток-Ахмат" уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе села Малая Токмачка в Запорожской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале и опубликовал видео операции.
"Запорожское направление. Работают бойцы батальона "Восток-Ахмат"… В ходе воздушной разведки с помощью БПЛА в районе населенного пункта Малая Токмачка выявлен пункт управления вражеских дронов. После передачи координатов к работе подключились операторы ударного крыла "Молния-2". Благодаря слаженным действиям операторов разведывательного БПЛА и ударных БПЛА самолетного типа "Молния-2" по цели нанесено точное огневое поражение", - рассказал Кадыров.
Он поблагодарил бойцов и командование батальона в лице подполковника Вахи Хамбулатова за профессионализм и "безупречное выполнение боевой задачи".
22 июня 2022, 17:18